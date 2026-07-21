Le Shin Bet déjoue un projet d'attentat contre Itamar Ben Gvir, un Israélien arrêté

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l'arrestation de Mohammed Awad, un citoyen israélien de 29 ans originaire de Nazareth, soupçonné d'avoir préparé une activité terroriste et projeté d'assassiner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Les enquêteurs affirment qu'il préparait un attentat visant Itamar Ben Gvir. Les autorités ont également indiqué que Mohammed Awad travaillait comme agent de sécurité non armé à la gare routière centrale d'Afula.

Mardi matin, le parquet du district Nord a déposé une déclaration préalable à l'acte d'accusation devant le tribunal de district de Nazareth, en vue de l'inculpation du suspect.

Dans leur communiqué, le Shin Bet et la police israélienne ont déclaré considérer avec la plus grande gravité toute implication de citoyens israéliens dans des activités mettant en danger la sécurité de l'État et de ses citoyens. Ils ont assuré qu'ils continueraient à utiliser tous les moyens prévus par la loi pour poursuivre les personnes impliquées dans de telles activités.