Incident inhabituel à la bordure de Gaza

Un incident sécuritaire inhabituel s’est produit mercredi dans la zone du passage de Kerem Shalom, à la frontière avec la bande de Gaza.

Selon Tsahal, des forces ont été dépêchées sur place après des soupçons concernant la présence d’un terroriste du Hamas du côté gazaoui du point de passage.

Un suspect non armé a été interpellé puis transféré aux forces de sécurité pour interrogatoire. Son identité et les circonstances exactes de l’incident sont en cours de vérification.

L’armée israélienne précise qu’aucune infiltration en territoire israélien n’a eu lieu.

Tsahal indique rester en contact permanent avec les coordinateurs de sécurité des localités concernées, tandis que les forces continuent de vérifier qu’aucune menace supplémentaire ne subsiste dans le secteur.