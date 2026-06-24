Eyal Zamir aux rabbins sionistes religieux : "Tsahal manque de milliers de combattants"

Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a rencontré des rabbins issus du courant sioniste religieux, alors que certains d'entre eux menaçaient de cesser d'envoyer leurs élèves servir dans les unités blindées en raison d'un programme pilote intégrant des femmes dans le corps des blindés.

Selon l'armée israélienne, Eyal Zamir a déclaré lors de cette rencontre que Tsahal manque encore de plusieurs milliers de combattants et a besoin de chaque soldat, homme ou femme, pour remplir ses missions et consolider les acquis de la campagne militaire.

Le chef d'état-major a également affirmé que l'intégration des femmes à des postes clés et dans des rôles de combat répondait à une nécessité opérationnelle majeure et continuerait à être élargie.

Il a toutefois assuré aux rabbins que l'ouverture de nouveaux postes et la création de cadres mixtes se feraient dans le respect des protocoles militaires encadrant le service commun des hommes et des femmes, en temps normal comme en situation d'urgence ou de guerre.

« Ces mesures seront menées selon les besoins opérationnels et dans le respect des exigences professionnelles, sans compromis », a indiqué Zamir.

De leur côté, les rabbins ont affirmé qu'ils continueraient à éduquer leurs élèves à un service militaire significatif. Ils ont toutefois insisté sur les difficultés rencontrées par les soldats pratiquants pendant leur service, soulignant la nécessité de permettre à chacun de servir dans Tsahal conformément à ses convictions et à ses valeurs.

De nombreux jeunes hommes issus du courant sioniste religieux s'engagent dans le cadre du programme Hesder, qui combine plusieurs années d'études religieuses avec un service militaire raccourci. Les jeunes femmes issues d'écoles religieuses peuvent, elles, obtenir une exemption automatique du service militaire pour raisons religieuses, même si certaines choisissent malgré tout de s'engager.