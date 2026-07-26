Isaac Herzog échange avec le roi de Bahreïn et réaffirme l'importance des Accords d'Abraham

Selon Isaac Herzog, les deux dirigeants ont évoqué les relations entre Israël et Bahreïn, tout en réaffirmant leur attachement au développement de la coopération entre les deux pays. Ils ont également discuté de la situation sécuritaire au Moyen-Orient et des récents développements régionaux, sans que davantage de détails ne soient communiqués.

Le président israélien a souligné l'importance des Accords d'Abraham, signés en 2020 sous l'impulsion des États-Unis, estimant qu'ils demeuraient un pilier essentiel pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Ces accords avaient permis la normalisation des relations entre Israël, Bahreïn et plusieurs autres États arabes.

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Isaac Herzog a par ailleurs qualifié Bahreïn de « pays important au Moyen-Orient » et a félicité le roi Hamad ben Issa Al Khalifa pour son « leadership courageux » et sa « vision » en faveur de la coopération régionale.

Cet échange intervient alors que le Moyen-Orient connaît de fortes tensions sécuritaires, les deux dirigeants ayant notamment abordé les derniers développements dans la région, selon le président israélien.