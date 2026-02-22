Israël accélère la création de fermes de serveurs pour faire de l’IA un levier stratégique

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué en Conseil des ministres une décision visant à accélérer la création de fermes de serveurs dédiées à l’intelligence artificielle, qu’il considère comme un pilier central de la puissance future d’Israël. « La maîtrise de l’IA, et à mon avis du quantique également, sera décisive pour continuer à renforcer notre force », a-t-il déclaré, évoquant à la fois la dimension militaire et la capacité de projection stratégique de l’État hébreu.

Selon Benjamin Netanyahou, un pays « petit par la taille et la population » doit compenser par une supériorité technologique et stratégique. Au-delà de la défense, il voit dans l’IA un levier d’influence globale et un atout économique majeur. Il a annoncé qu’il présenterait prochainement une nouvelle doctrine de sécurité intégrant ces avancées technologiques.

Le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a détaillé la mesure gouvernementale destinée à lever les obstacles administratifs et à accélérer les procédures de planification et de construction de centres de données. Israël, a-t-il souligné, dispose d’atouts structurels : main-d’œuvre hautement qualifiée, présence de centaines d’entreprises internationales, positionnement stratégique sur les réseaux de communication mondiaux et coûts énergétiques compétitifs.

Au cours des trois derniers mois, des projets de centres de données représentant une capacité d’un gigawatt ont déjà été engagés, soit plus de 5 % de la consommation énergétique nationale. « Ce n’est qu’un début », a indiqué Cohen, estimant que ces infrastructures généreront des milliers d’emplois et des milliards de dollars de recettes.

Parallèlement, le gouvernement entend renforcer les capacités de production d’énergie. Initialement, deux nouvelles centrales électriques devaient être construites d’ici la fin de la décennie ; l’exécutif prévoit désormais de doubler ce nombre, en combinant installations au gaz et énergies renouvelables.

Pour Benjamin Netanyahou, l’IA n’est pas « l’avenir » mais « le présent », et Israël entend se positionner parmi les leaders mondiaux du secteur.