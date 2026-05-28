Israël : bras de fer sur les nominations dans les médias

La Cour suprême israélienne a émis une ordonnance conditionnelle contre le gouvernement dans le dossier des nominations au sein du conseil de la Deuxième Autorité de radiodiffusion, chargée de réguler les médias audiovisuels.

Cette décision intervient après le retard du gouvernement à répondre aux recours déposés contre ces nominations. Les pétitions accusent l’exécutif d’avoir procédé à des choix motivés politiquement, avec de possibles conflits d’intérêts et un non-respect des procédures légales.

Les requérants affirment notamment que les consultations professionnelles nécessaires n’auraient pas été menées avec les autorités compétentes.

Les juges ont souligné que le gouvernement n’avait pas respecté les délais légaux pour répondre et n’avait pas non plus demandé officiellement de prolongation, même après expiration du délai.

La Cour exige désormais que le gouvernement explique les raisons de ces nominations et réponde aux accusations formulées contre lui.

Le dossier s’inscrit dans un débat plus large sur l’indépendance des médias en Israël. L’opposition accuse le gouvernement de vouloir politiser les organes de régulation et d’affaiblir la démocratie. Le gouvernement, de son côté, défend ces nominations comme un moyen de rééquilibrer un paysage médiatique qu’il juge trop marqué à gauche.