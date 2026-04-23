Israël commande pour plus de 170 millions d'euros de munitions aériennes à Elbit Systems

Le ministère israélien de la Défense a annoncé l’attribution de contrats pluriannuels de plus de 170 millions d'euros à Elbit Systems pour la fourniture de munitions aériennes destinées à Tsahal. Ces commandes, équivalant à environ 600 millions de shekels, s’inscrivent dans la volonté d’Israël de renforcer sa préparation à d’éventuels combats à court terme et de se préparer à une décennie sécuritaire jugée particulièrement exigeante.

Selon le communiqué officiel, la production sera assurée dans plusieurs sites industriels d’Elbit à travers Israël, sous la supervision de la direction des achats du ministère de la Défense. Les autorités israéliennes mettent en avant la nécessité de disposer de capacités nationales solides en matière d’armement, afin de limiter toute dépendance extérieure en période de crise.

Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé que l’armée israélienne devait pouvoir agir "avec force et rapidité, sans dépendre de facteurs extérieurs". À l’occasion du 78e anniversaire de l’indépendance d’Israël, il a estimé que la souveraineté nationale se mesurait également à la capacité du pays à produire lui-même ses moyens de défense.

Le directeur général du ministère, le général de réserve Amir Baram, a présenté cette commande comme une nouvelle étape dans l’élargissement de la base industrielle militaire israélienne. Il a souligné que les enseignements tirés de la guerre récente poussaient les autorités à sécuriser l’approvisionnement en munitions et à renforcer la production locale.

De son côté, le président-directeur général d’Elbit Systems, Bezhalel Machlis, a salué une décision illustrant, selon lui, le leadership technologique du groupe dans les systèmes d’armement aéroportés. Il a également mis en avant la contribution de ces équipements à la supériorité aérienne de l’armée de l’air israélienne.