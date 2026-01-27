Israël achète pour près de 155 millions d'euros de munitions aériennes à Elbit Systems

Le ministère israélien de la Défense a annoncé la signature d’un accord pluriannuel d’un montant d’environ 155 millions d'euros (570 millions de shekels) pour l’acquisition de munitions aériennes produites par le groupe israélien Elbit Systems. La commande a été conclue par la Direction des acquisitions de défense (DPD) du ministère et signée par le directeur général du ministère de la Défense, le général de division (de réserve) Amir Baram.

Selon le ministère, cet accord s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer durablement la base industrielle de défense israélienne tout en consolidant les capacités opérationnelles de l’armée israélienne (Tsahal), à court terme comme sur le long terme. La démarche fait partie d’une politique plus large conduite par le ministre de la Défense, Israël Katz, et la direction du ministère, dans un contexte sécuritaire qualifié de particulièrement exigeant pour la décennie à venir.

Dans un communiqué, Israël Katz a souligné que le développement de l’industrie de défense nationale constitue une priorité stratégique majeure. Il a rappelé que, durant deux années de conflit sur plusieurs fronts simultanés, les industries de défense israéliennes ont joué un rôle déterminant dans la supériorité opérationnelle de Tsahal, que ce soit dans les airs, en mer ou au sol. Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la production locale, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de garantir l’autonomie stratégique d’Israël face aux défis futurs.

De son côté, le général Amir Baram a indiqué que cet accord sur les munitions aériennes s’ajoute à une série de contrats pluriannuels actuellement en cours dans différents domaines, notamment aérien et terrestre. Ces engagements doivent permettre de reconstituer les stocks, de planifier les acquisitions sur plusieurs années et d’investir dans l’expansion des capacités industrielles. L’objectif affiché est d’améliorer la préparation de Tsahal à un environnement sécuritaire complexe, tout en soutenant les exportations de défense et la résilience économique du secteur.

Le président-directeur général d’Elbit Systems, Betsalel (Butzi) Machlis, a pour sa part mis en avant l’expertise du groupe dans le développement de munitions de précision, déjà éprouvées en conditions opérationnelles. Il a réaffirmé l’engagement d’Elbit à renforcer les capacités de production nationales, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Défense et par responsabilité envers les besoins sécuritaires du pays.