Israël commémore la Shoah avec des cérémonies officielles à travers le pays

Israël marque ce mardi la Journée du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme (Yom HaShoah) par une série de cérémonies officielles et d’hommages aux victimes. À 10 heures, une sirène de deux minutes retentira dans tout le pays, invitant la population à observer un moment de recueillement. Au même moment, la cérémonie nationale de dépôt de gerbes se tiendra sur la place du ghetto de Varsovie à Yad Vashem, en présence des plus hautes autorités de l’État, dont le président, le Premier ministre, le président de la Knesset et celui de la Cour suprême.

À l’issue de cet hommage, le site de Yad Vashem ouvrira ses portes au public, tandis que se déroulera la cérémonie "À chacun son nom" dans la tente du souvenir, au cours de laquelle seront lus les noms de victimes de la Shoah. D’autres temps forts sont également prévus dans la journée, notamment une cérémonie publique de dépôt de gerbes à 11h30 et une commémoration à 13 heures dans la même enceinte.

Parallèlement, un événement spécial se tiendra à Jérusalem pour honorer les Juifs qui ont sauvé leurs coreligionnaires pendant la Shoah. Organisée par le Centre mondial du B’nai B’rith et le Fonds national juif, cette cérémonie aura lieu à l’auditorium Polonsky de l’Institut Van Leer et verra la remise du "Prix du sauveteur juif" à quatre personnes originaires des Pays-Bas, de Pologne et de France, en présence de représentants officiels et des familles des lauréats.

Ces commémorations, mêlant mémoire, hommage et transmission, illustrent l’importance centrale de la Shoah dans la conscience nationale israélienne, tout en mettant en lumière les actes de courage et de solidarité qui ont émergé au cœur de cette tragédie.