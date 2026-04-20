Israël démantèle un réseau iranien préparant des attentats contre des cibles israéliennes dans le monde

Le Mossad, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir mis au jour un mécanisme terroriste clandestin mis en place par les Gardiens de la révolution iraniens pour viser des responsables israéliens ainsi que des infrastructures stratégiques en Israël et à l'étranger. Selon le communiqué conjoint, cette structure a orchestré ces dernières années de multiples projets d'attentats contre des cibles israéliennes, juives et occidentales à travers le monde.

Les autorités israéliennes indiquent que cette révélation intervient après une série d'opérations menées durant la campagne militaire baptisée "Rugissement du lion", au cours de laquelle plusieurs cadres de ce réseau ont été éliminés par l'aviation israélienne. Parallèlement, le Mossad et ses partenaires étrangers ont procédé à plusieurs arrestations et enquêtes visant des cellules actives dans différents pays.

Israël cite notamment le démantèlement récent, en Azerbaïdjan, d'une cellule qui préparait des attaques contre l'oléoduc BTC reliant la mer Caspienne à la Turquie via la Géorgie, ainsi que contre plusieurs cibles juives et israéliennes dans le pays, dont l'ambassade d'Israël, une synagogue de Bakou et des responsables communautaires. Selon le communiqué, les suspects ont été arrêtés en possession de drones piégés et d'explosifs introduits clandestinement sur le territoire.

Les services israéliens désignent Rahman Moghadam comme chef de ce dispositif. Il dirigeait l'unité des opérations spéciales 4000 au sein du renseignement des Gardiens de la révolution. Cette branche est chargée d'organiser des actions terroristes hors d'Iran contre des cibles israéliennes et occidentales, ainsi que des tentatives de contrebande d'armes sophistiquées vers Israël. Israël affirme que Moghadam et le chef du renseignement iranien Majid Khademi ont été tués lors de frappes récentes.

Un autre cadre, Mohsen Souri, occupait selon Israël un rôle central dans la supervision de plusieurs cellules en Europe, au Moyen-Orient et en Azerbaïdjan. Il a lui aussi été éliminé lors d'une frappe israélienne guidée par des renseignements du Mossad et du Shin Bet.

Selon Israël, l'Iran continue d'utiliser le terrorisme comme prolongement de sa confrontation militaire avec l'État hébreu, notamment en coopération avec des milices pro-iraniennes en Irak et d'autres relais régionaux. Les autorités israéliennes estiment toutefois que les opérations de contre-terrorisme menées ces derniers mois ont considérablement entravé les capacités d'action de Téhéran.

Le Mossad, Tsahal et le Shin Bet ont enfin assuré qu'ils poursuivraient, avec leurs partenaires internationaux, leurs efforts pour déjouer toute menace iranienne ou provenant de ses alliés, en Israël comme à l'étranger.