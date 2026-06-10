Israël : des centaines d'orthodoxes manifestent contre l’arrestation de déserteurs

Des centaines de haredim appartenant aux courants les plus radicaux du judaïsme orthodoxe ont manifesté mercredi dans plusieurs villes d’Israël pour protester contre l’arrestation de jeunes hommes refusant de répondre aux convocations de l’armée. Les rassemblements se sont déroulés notamment devant la prison de Nitzan à Ramlé, le centre de détention du complexe russe à Jérusalem, la prison d’Abou Kabir ainsi que la prison de Hadarim, située le long de la route 4 entre Ra’anana et Netanya.

Les organisateurs ont également annoncé une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Selon le courant orthodoxe du "Peleg Yerushalmi", des manifestations sont prévues dans plusieurs points névralgiques du centre du pays et pourraient perturber d’importants axes routiers de la région de Tel-Aviv.

Dans un communiqué, le "Comité pour le sauvetage du monde de la Torah" a dénoncé ce qu’il qualifie de "campagne de persécution" visant les étudiants des yeshivot. L’organisation accuse les autorités de tenter de briser la mobilisation par des arrestations, l’usage de moyens antiémeutes et le recours aux services de sécurité intérieure. Les responsables du mouvement ont affirmé qu’ils poursuivraient leur lutte contre ce qu’ils considèrent comme une atteinte au droit des orthodoxes à se consacrer à l’étude de la Torah.

Cette nouvelle vague de protestations intervient alors que le débat sur la conscription des orthodoxes continue de diviser profondément la société et la classe politique israéliennes.