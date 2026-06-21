Israël et la Grèce renforcent leur coopération navale

Le chef d'état-major de la marine grecque, le vice-amiral Dimitrios-Eleftherios Kataras, a achevé une visite officielle en Israël, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le commandant de la marine israélienne, le vice-amiral Eyal Harel.

Le responsable grec s'est rendu à la base navale de Haïfa, a visité des vedettes lance-missiles, des sous-marins ainsi que l'unité de commandos marins Shayetet 13 à Atlit. Il a également effectué un survol du nord d'Israël et visité les localités proches de Gaza.

Les discussions ont porté sur les enseignements tirés de la guerre, la situation stratégique et sécuritaire actuelle, ainsi que sur les défis croissants en Méditerranée orientale.

Les deux marines ont convenu de renforcer leur coopération et de mettre en place de nouveaux mécanismes communs, afin de préserver la stabilité régionale, la liberté de navigation et la sécurité maritime.

Cette visite témoigne de l'approfondissement des relations stratégiques entre Israël et la Grèce.