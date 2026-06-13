La Grèce se tourne vers le modèle israélien face aux menaces aériennes

Face aux tensions croissantes avec la Turquie et à l’évolution rapide des conflits modernes, la Grèce affirme tirer des enseignements directs des guerres menées par Israël et l’Ukraine pour adapter sa stratégie de défense.

Lors d’un forum économique organisé à Athènes, le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, a exprimé son inquiétude face à ce qu’il qualifie de menace persistante venant de la Turquie en Méditerranée orientale.

Le responsable grec a notamment dénoncé un récent incident aérien au cours duquel des chasseurs turcs F-16 auraient perturbé des vols transportant plusieurs ministres européens de la Défense vers Chypre. Il a accusé Ankara d’entretenir un climat de tension tout en affirmant ne pas vouloir contribuer à une nouvelle escalade.

Au-delà du différend gréco-turc, Nikos Dendias a insisté sur les enseignements tirés des récents conflits, notamment de l’affrontement entre Israël et l’Iran. Selon lui, les opérations militaires récentes ont démontré une nouvelle réalité stratégique : des missiles sophistiqués et coûteux sont désormais mobilisés pour intercepter des drones bon marché produits en grand nombre.

Cette évolution, déjà observée en Ukraine, pousse Athènes à revoir profondément son modèle de défense. Le ministre a annoncé que la Grèce travaillait à la création d’un vaste complexe industriel destiné à produire des systèmes autonomes et des drones à grande échelle.

L’objectif est de fabriquer chaque année des dizaines de milliers d’appareils sans pilote à faible coût, notamment grâce aux technologies d’impression 3D. Athènes estime qu’une telle capacité est devenue indispensable pour faire face aux menaces émergentes et éviter que des drones peu coûteux ne saturent ou ne contournent des systèmes de défense beaucoup plus onéreux.

Pour la Grèce, les guerres actuelles marquent ainsi l’entrée dans une nouvelle ère militaire où la quantité, l’autonomie et le faible coût des drones pourraient peser autant que les armements conventionnels les plus sophistiqués.