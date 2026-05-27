Israël interdit l’entrée à 40 militants d’Euro-Med liés au Hamas

Israël a décidé d’interdire l’entrée sur son territoire à 40 militants de l’organisation Euro-Med Human Rights Monitor, accusée par le ministère de la Diaspora de liens avec le Hamas et de campagnes de délégitimation contre l’État hébreu.

La mesure a été prise sur recommandation du ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme. Parmi les personnes concernées figurent le fondateur et président de l’organisation, Ramy Abdu, le président de son conseil d’administration, un chercheur spécialisé dans les migrations et l’asile, ainsi que le responsable de sa branche au Liban.

Le ministère affirme avoir récemment établi que Ramy Abdu était un membre du Hamas. Sur cette base, son directeur général, Avi Cohen-Scali, a recommandé de refuser l’octroi de visas aux militants de l’organisation, en coordination avec l’Autorité de la population et de l’immigration.

Le ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, a accusé Euro-Med d’utiliser la couverture des droits de l’homme pour promouvoir des activités liées au terrorisme. « L’époque où une couverture humanitaire pouvait être exploitée pour promouvoir le terrorisme est terminée », a-t-il déclaré.

Le ministère a également lancé un site dédié visant à exposer ce qu’il présente comme les activités réelles d’Euro-Med Human Rights Monitor. Selon les autorités israéliennes, l’organisation mène des campagnes anti-israéliennes dans les institutions internationales, les médias, les universités et même sur des plateformes ouvertes comme Wikipédia.

Euro-Med Human Rights Monitor, enregistrée en Suisse et basée à Genève, se présente comme une organisation de défense des droits humains active au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Mais selon le ministère israélien, ses activités seraient principalement orientées contre Israël, notamment par des appels au boycott et des actions de délégitimation, y compris devant la Cour internationale de justice.