Ariel Kahana : "Washington freine Israël au Liban"

Le correspondant diplomatique d’Israel Hayom Ariel Kahana estime que les États-Unis limitent déjà les opérations israéliennes contre le Hezbollah au Liban dans le cadre des négociations en cours avec l’Iran.

Selon lui, à la demande de Donald Trump, Israël évite notamment de frapper certains bastions du Hezbollah, comme la Dahiya, dans la banlieue sud de Beyrouth, malgré l’intensification récente des opérations de Tsahal dans le sud du Liban.

Pour Ariel Kahana, Washington commet une erreur stratégique en reliant le dossier libanais aux discussions nucléaires avec Téhéran. « Si Trump limite Israël au Liban, il légitime l’influence de l’Iran à travers le Hezbollah », affirme-t-il.

Le journaliste considère que cette politique affaiblit davantage le gouvernement libanais tout en renforçant le Hezbollah, principal relais régional de l’Iran.

Selon lui, Téhéran utilise aujourd’hui le front libanais comme moyen de pression dans les négociations avec les États-Unis. Les Iraniens laisseraient entendre qu’un accord sur le nucléaire pourrait être compromis si Washington ne freine pas Israël au Liban.

Ariel Kahana estime toutefois qu’il s’agit surtout d’un levier diplomatique utilisé par le régime iranien afin d’obtenir davantage de concessions américaines.

« Les Iraniens exploitent la naïveté des Américains sur ce dossier », affirme-t-il, jugeant que Téhéran signerait malgré tout un accord si Donald Trump acceptait suffisamment d’assouplissements sur le nucléaire iranien.

Pour le correspondant israélien, cette approche américaine ne sert « ni les intérêts d’Israël, ni ceux des États-Unis ».