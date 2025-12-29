Israël : Itamar Ben Gvir veut autoriser le port d'armes à Kiryat Shmona

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a annoncé lundi lors d'une visite à Kiryat Shmona qu'il lancerait un processus visant à permettre aux habitants de cette ville du nord d'Israël de porter des armes.

Au cours de sa visite dans cette localité frontalière avec le Liban, Ben Gvir a souligné les investissements consentis dans la région : "Le ministère du Néguev et de la Galilée a investi 280 millions de shekels dans divers projets et initiatives de développement et de croissance. Je sais combien cet endroit est important pour vous tous."

Lors d'une réunion ultérieure avec les membres de son parti Force juive (Otzma Yehudit) et le maire de la ville, Avi'hai Stern, le ministre a expliqué que transformer Kiryat Shmona en zone éligible au port d'armes "permettra à ceux qui sont restés ici de se défendre eux-mêmes".

Ben Gvir a précisé que cette mesure viendrait "en complément des forces de police importantes déployées ici et des unités spéciales" déjà présentes. "Je suis votre soldat pour obtenir une décision gouvernementale spécifique concernant Kiryat Shmona. Je veux que cela se réalise et nous voulons tous que cela arrive. Sur ce sujet, vous avez notre soutien total", a-t-il ajouté.

Cette annonce s'inscrit dans la politique sécuritaire controversée du ministre, qui prône une large diffusion du port d'armes parmi les civils israéliens, particulièrement dans les zones considérées comme sensibles. Kiryat Shmona, située à proximité immédiate de la frontière libanaise, a été régulièrement la cible de tirs de roquettes, notamment durant les récents échanges de tirs avec le Hezbollah.