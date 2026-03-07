Israël Katz avertit que le Liban "paiera le prix fort" si les attaques du Hezbollah se poursuivent
Il accuse Beyrouth de ne pas avoir respecté ses engagements de désarmer le mouvement chiite, comme prévu dans l’accord de cessez-le-feu de 2024.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti samedi que le Liban « paiera le prix fort » si le Hezbollah continue de mener des attaques contre Israël depuis le territoire libanais. Cette mise en garde intervient alors que les tensions restent vives à la frontière nord, sur fond de tirs de roquettes et de drones lancés par le mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran.
S’exprimant à l’issue d’une réunion d’évaluation sécuritaire avec le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, et plusieurs hauts responsables de la défense, Katz a affirmé qu’Israël ne tolérerait pas que ses soldats ou ses localités soient pris pour cible depuis le Liban.
Dans un message adressé au président libanais Joseph Aoun, le ministre a accusé Beyrouth de ne pas respecter ses engagements. Selon lui, les autorités libanaises n’ont pas rempli leur obligation de désarmer le Hezbollah, comme le prévoyait l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024.
« Vous vous êtes engagés à faire respecter l’accord et à désarmer le Hezbollah, et cela ne se produit pas », a déclaré Katz, appelant les autorités libanaises à agir rapidement. « Prenez des mesures avant que nous ne soyons contraints d’en faire davantage », a-t-il averti.
Le ministre israélien a toutefois souligné que l’État hébreu ne nourrit aucune revendication territoriale au Liban, mais qu’il n’acceptera pas un retour aux années de tensions et d’attaques transfrontalières.
Katz a également adressé un avertissement direct à la direction du Hezbollah. « Si Hassan Nasrallah a détruit le Liban, Naim Qassem le détruira aussi en poursuivant sur cette voie », a-t-il affirmé.
Ces déclarations interviennent alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations militaires contre les positions du Hezbollah au Liban, après que l’organisation pro-iranienne a intensifié ses attaques contre Israël dans le contexte de la guerre en cours opposant Israël et les États-Unis au régime iranien.