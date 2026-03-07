Israël Katz avertit que le Liban "paiera le prix fort" si les attaques du Hezbollah se poursuivent

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti samedi que le Liban « paiera le prix fort » si le Hezbollah continue de mener des attaques contre Israël depuis le territoire libanais. Cette mise en garde intervient alors que les tensions restent vives à la frontière nord, sur fond de tirs de roquettes et de drones lancés par le mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran.

S’exprimant à l’issue d’une réunion d’évaluation sécuritaire avec le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, et plusieurs hauts responsables de la défense, Katz a affirmé qu’Israël ne tolérerait pas que ses soldats ou ses localités soient pris pour cible depuis le Liban.

Dans un message adressé au président libanais Joseph Aoun, le ministre a accusé Beyrouth de ne pas respecter ses engagements. Selon lui, les autorités libanaises n’ont pas rempli leur obligation de désarmer le Hezbollah, comme le prévoyait l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024.

« Vous vous êtes engagés à faire respecter l’accord et à désarmer le Hezbollah, et cela ne se produit pas », a déclaré Katz, appelant les autorités libanaises à agir rapidement. « Prenez des mesures avant que nous ne soyons contraints d’en faire davantage », a-t-il averti.

Le ministre israélien a toutefois souligné que l’État hébreu ne nourrit aucune revendication territoriale au Liban, mais qu’il n’acceptera pas un retour aux années de tensions et d’attaques transfrontalières.

Katz a également adressé un avertissement direct à la direction du Hezbollah. « Si Hassan Nasrallah a détruit le Liban, Naim Qassem le détruira aussi en poursuivant sur cette voie », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations militaires contre les positions du Hezbollah au Liban, après que l’organisation pro-iranienne a intensifié ses attaques contre Israël dans le contexte de la guerre en cours opposant Israël et les États-Unis au régime iranien.