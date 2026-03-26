Israël Katz : "Ceux qui attaquent Israël n’auront aucun refuge"

Le ministre de la Défense Israël Katz a adressé un message mobilisateur aux nouvelles recrues de Tsahal, lors d’une visite jeudi au centre de recrutement de Tel Hashomer. Aux côtés du chef des ressources humaines de l’armée, il a rencontré de jeunes engagés de la brigade parachutiste et des unités de commandos, dans un contexte de guerre régionale particulièrement intense.

S’adressant directement aux soldats, Israël Katz a salué « une génération de courage, de détermination et de foi dans la justesse de sa cause », estimant qu’elle porterait la victoire d’Israël « sur tous les fronts ». Lui-même ancien officier parachutiste, il a insisté sur la responsabilité et l’engagement qui accompagnent l’entrée dans les rangs de l’armée, évoquant une continuité historique : « Vous êtes les héritiers de générations de combattants qui ont défendu l’État, et c’est désormais à votre tour de trancher. »

Sur le plan militaire, le ministre a mis en avant l’intensification des opérations contre l’Iran et les Gardiens de la révolution islamique, qu’il a qualifiés de « tête de la pieuvre ». Il a affirmé que plusieurs figures clés de l’appareil militaire iranien avaient été éliminées ces derniers jours, notamment les commandants des forces navales, aériennes et terrestres. « La main est encore levée », a-t-il averti, soulignant la poursuite des frappes.

Israël Katz a également adressé un message dissuasif à tous les ennemis d’Israël : « Quiconque agit contre l’État d’Israël doit savoir qu’il n’a aucun endroit où se cacher. » Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie de pression maximale visant à affaiblir les capacités adverses et à restaurer la dissuasion.

Enfin, il a insisté sur le caractère « historique » du moment pour les nouvelles recrues, assurant que l’État leur fournirait « tous les moyens, le soutien et la puissance nécessaires pour l’emporter ». Un discours destiné à galvaniser les troupes alors que le conflit s’inscrit dans la durée.