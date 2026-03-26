Israël Katz : "Ceux qui attaquent Israël n’auront aucun refuge"
Devant de nouvelles recrues, Israël Katz affirme que la guerre contre l’Iran se poursuivra avec intensité tout en appelant une nouvelle génération de soldats à « décider de l’issue » du conflit.
Le ministre de la Défense Israël Katz a adressé un message mobilisateur aux nouvelles recrues de Tsahal, lors d’une visite jeudi au centre de recrutement de Tel Hashomer. Aux côtés du chef des ressources humaines de l’armée, il a rencontré de jeunes engagés de la brigade parachutiste et des unités de commandos, dans un contexte de guerre régionale particulièrement intense.
S’adressant directement aux soldats, Israël Katz a salué « une génération de courage, de détermination et de foi dans la justesse de sa cause », estimant qu’elle porterait la victoire d’Israël « sur tous les fronts ». Lui-même ancien officier parachutiste, il a insisté sur la responsabilité et l’engagement qui accompagnent l’entrée dans les rangs de l’armée, évoquant une continuité historique : « Vous êtes les héritiers de générations de combattants qui ont défendu l’État, et c’est désormais à votre tour de trancher. »
Sur le plan militaire, le ministre a mis en avant l’intensification des opérations contre l’Iran et les Gardiens de la révolution islamique, qu’il a qualifiés de « tête de la pieuvre ». Il a affirmé que plusieurs figures clés de l’appareil militaire iranien avaient été éliminées ces derniers jours, notamment les commandants des forces navales, aériennes et terrestres. « La main est encore levée », a-t-il averti, soulignant la poursuite des frappes.
Israël Katz a également adressé un message dissuasif à tous les ennemis d’Israël : « Quiconque agit contre l’État d’Israël doit savoir qu’il n’a aucun endroit où se cacher. » Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie de pression maximale visant à affaiblir les capacités adverses et à restaurer la dissuasion.
Enfin, il a insisté sur le caractère « historique » du moment pour les nouvelles recrues, assurant que l’État leur fournirait « tous les moyens, le soutien et la puissance nécessaires pour l’emporter ». Un discours destiné à galvaniser les troupes alors que le conflit s’inscrit dans la durée.