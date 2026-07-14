Israël Katz demande la grâce d’Elor Azaria et l’effacement anticipé de son casier judiciaire

Dans une lettre adressée mardi au président de l’État, Israel Katz souligne que plus de dix ans se sont écoulés depuis les faits et qu’Elor Azaria a déjà purgé l’intégralité de sa peine de prison, prononcée en 2018. La demande ne porte donc pas sur l’annulation de sa condamnation, mais uniquement sur un effacement anticipé de son casier judiciaire.

Le ministre met en avant le parcours militaire d’Azaria, ancien infirmier de combat de la brigade Kfir, ainsi que les circonstances de l’incident survenu lors d’une opération sécuritaire, le prix personnel et familial qu’il a payé, et ses efforts de réinsertion.

Dans sa lettre, Israel Katz estime également que les événements du 7 octobre ont mis en lumière « la nature meurtrière de l’idéologie terroriste palestinienne » et offrent un contexte plus large pour comprendre les conditions dans lesquelles les soldats israéliens opèrent.

Il rappelle par ailleurs que des centaines de terroristes ont été libérés dans le cadre des accords conclus pour obtenir la libération des otages israéliens, jugeant qu’il est difficile de justifier que « celui qui a déjà purgé sa peine continue à être pénalisé dans sa capacité à travailler et à reconstruire sa vie ».

Le ministre insiste enfin sur le fait que cette grâce « n’effacerait pas ce qui s’est passé », mais traduirait le principe de réhabilitation après de nombreuses années, en permettant à Elor Azaria de se réinsérer pleinement dans la société.