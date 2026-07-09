Israel Katz : “Nous n’avons besoin d’aucune autorisation pour rester au Liban”

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé jeudi qu’Israël agirait de manière indépendante concernant sa présence militaire dans le sud du Liban.

« Nous n’avons demandé la permission à personne pour entrer au Liban, et nous n’avons besoin d’aucune autorisation pour y rester », a déclaré Israel Katz.

Selon lui, Israël a « le droit et le devoir » de protéger les habitants de la Galilée et l’ensemble des citoyens israéliens face aux menaces du Hezbollah, qu’il a qualifié d’« organisation terroriste djihadiste » cherchant à détruire l’État d’Israël.

Le ministre a rappelé que le Hezbollah avait attaqué Israël à deux reprises de sa propre initiative : après le massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas, puis au début de l’opération Roaring Lion contre l’Iran, lorsque l’organisation chiite libanaise aurait agi sur ordre de Téhéran.

Israel Katz a affirmé qu’Israël avait répondu « avec force » et détruit, au cours des deux dernières années et demie, l’essentiel des capacités militaires et du commandement du Hezbollah, notamment son chef Hassan Nasrallah.

Le ministre a également indiqué qu’Israël avait établi une « zone de sécurité solide » dans le sud du Liban, s’étendant de la Méditerranée jusqu’aux abords du mont Hermon, afin de protéger le nord d’Israël contre les infiltrations, les tirs antichars et les menaces directes.

Cette zone, selon lui, a été vidée de ses habitants et débarrassée des infrastructures terroristes, en surface comme sous terre.

Israel Katz a conclu en affirmant que lui-même et le Premier ministre Benjamin Netanyahou restaient déterminés à maintenir la présence israélienne au Liban « aussi longtemps que nécessaire », jusqu’au désarmement du Hezbollah et à la suppression de la menace pesant sur les habitants du nord d’Israël.