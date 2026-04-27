Israel Katz : "Il n’y aura pas de cessez-le-feu au Liban tant que les tirs se poursuivront vers le nord"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a adressé un avertissement particulièrement ferme au Liban et au Hezbollah lors d’une rencontre avec l’émissaire de l’ONU pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert. Réunis avec de hauts responsables de la défense et de l’armée israélienne, les participants ont évoqué la dégradation de la situation sécuritaire à la frontière nord.

Israel Katz a accusé le chef du Hezbollah, Naim Qassem, de « jouer avec le feu », tandis que le président libanais Joseph Aoun « mise sur l’avenir du Liban ». Il a prévenu qu’« il n’y aura pas de cessez-le-feu au Liban tant que des tirs viseront nos forces et les communautés de Galilée ».

Le ministre a également indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient donné instruction à l’armée israélienne de répondre « avec force » à toute violation, menace ou attaque émanant du Hezbollah. Selon lui, toute poursuite des hostilités entraînera une escalade majeure : « Le feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban ».

Israel Katz a en outre insisté sur la nécessité pour le gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, en priorité au sud du fleuve Litani jusqu’à la « ligne jaune », puis sur l’ensemble du territoire. Faute de quoi, a-t-il averti, « un incendie éclatera et consumera les cèdres du Liban », symbole du pays.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes malgré un cessez-le-feu fragile, marqué par des échanges de tirs réguliers. Elles traduisent la volonté d’Israël d’imposer de nouvelles lignes rouges sécuritaires, tout en accentuant la pression sur Beyrouth pour qu’il reprenne le contrôle des activités du Hezbollah sur son territoire.