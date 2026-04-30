Israel Katz : "L’État d’Israël ne permettra pas à ses ennemis de menacer son existence"

Lors d’une cérémonie jeudi marquant la nomination du futur commandant de l’armée de l’air, le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé lors d'un discours que l’Iran a subi « des coups extrêmement sévères » au cours de l’année écoulée, qui l’ont « fait reculer de plusieurs années dans tous les domaines ».

Selon lui, les efforts menés par Donald Trump, « en coordination avec » Benjamin Netanyahou, visent à « achever les objectifs de la campagne » afin que l’Iran « ne constitue plus une menace pour l’existence d’Israël, des États-Unis et du monde libre pour les générations à venir ». Israël « soutient cet effort et fournit l’appui nécessaire », a-t-il déclaré, tout en avertissant : « nous pourrions bientôt être amenés à agir de nouveau pour garantir la réalisation de ces objectifs ».

Le ministre a également évoqué le front libanais, soulignant qu’Israël est engagé dans une campagne contre le Hezbollah, organisation soutenue par l’Iran et déterminée, selon lui, à « menacer les habitants du nord et détruire l’État d’Israël ». Il a affirmé que le Hezbollah a lui aussi subi « des coups extrêmement sévères » au cours des deux dernières années et demie, notamment lors de l’opération « Rugissement du Lion ».

Dans ce contexte, Israël entend « achever la mission » afin d’éliminer toute menace pesant sur le nord du pays. L’armée de l’air jouera, selon lui, « un rôle décisif » aux côtés des forces engagées sur le terrain. « Nous agirons et détruirons toutes les infrastructures terroristes dans la zone de sécurité jusqu’à la ligne jaune, au-dessus et au-dessous du sol, comme nous l’avons fait à Gaza », a-t-il affirmé.

S’adressant directement au futur commandant de l’armée de l’air, Katz a insisté sur la nécessité d’une préparation totale : « Vous devez garantir que la force est prête à tout moment, dans n’importe quel scénario, proche ou lointain, face à toute menace ».

Concluant sur une note de fermeté, il a martelé : « L’État d’Israël ne permettra pas à ses ennemis de menacer son existence. Nous continuerons d’agir avec détermination, force et responsabilité pour assurer la sécurité de nos citoyens pour les générations à venir ».