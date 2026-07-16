Israël prépare le 2 000e anniversaire du baptême de Jésus dans le Jourdain

Le ministère israélien des Affaires étrangères a commencé à préparer les commémorations prévues en 2030 pour marquer les 2 000 ans du baptême de Jésus dans le Jourdain, un événement que les autorités présentent comme porteur d'une "profonde signification spirituelle" pour plus de deux milliards de chrétiens dans le monde.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a chargé l'ambassadeur George Deek, envoyé spécial d'Israël auprès du monde chrétien, de diriger un groupe de travail consacré à ces préparatifs. Diplomate arabe chrétien originaire de Jaffa, George Deek devra notamment engager un dialogue avec les Églises, les communautés chrétiennes et les responsables religieux à travers le monde.

Le groupe de travail coordonnera également son action avec les différents ministères et organismes publics israéliens afin d'anticiper l'arrivée de plusieurs millions de pèlerins chrétiens en Terre sainte.

"Le renforcement de nos relations avec le monde chrétien et le maintien de l'accès à la Terre sainte pour les millions de croyants qui souhaitent s'y rendre figurent parmi les principales priorités d'Israël", a déclaré Gideon Sa'ar. Il a également assuré que l'État hébreu continuerait à garantir la liberté de culte et l'accès aux lieux saints pour les fidèles de toutes les religions.

Cette initiative intervient toutefois dans un contexte marqué par plusieurs incidents ayant suscité de fortes tensions avec les communautés chrétiennes. Le dimanche des Rameaux, alors que la guerre avec l'Iran se poursuivait, le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, ainsi que d'autres hauts responsables religieux avaient été empêchés par la police de se rendre à l'église du Saint-Sépulcre en raison des restrictions liées au conflit.

Peu après, un soldat de Tsahal avait été photographié en train de détruire à coups de masse une statue de Jésus dans le village de Debel, dans le sud du Liban, provoquant de nombreuses condamnations en Israël comme à l'étranger.

Ces derniers mois, plusieurs attaques menées par des extrémistes contre des communautés chrétiennes en Judée-Samarie ont également été signalées, tandis que les agressions visant des chrétiens dans la Vieille Ville de Jérusalem, notamment des crachats, se seraient multipliées.

Benjamin Netanyahou est régulièrement intervenu pour tenter d'apaiser ce type de crise et bénéficie d'un soutien important dans les milieux évangéliques. Le Premier ministre n'a toutefois pas nommé de conseiller spécifiquement chargé des relations avec le monde chrétien.