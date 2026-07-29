Israël se prépare à d’éventuels tirs de missiles le jour des élections

La Commission électorale centrale israélienne prépare un dispositif d’urgence destiné à maintenir l’intégrité du scrutin en cas de tirs de missiles pendant le vote ou le dépouillement, selon des informations révélées mercredi soir par i24NEWS. Cette initiative intervient dans un contexte de préoccupations croissantes autour d’une éventuelle ingérence étrangère, récemment évoquée par le chef du Shin Bet, David Zini.

La commission doit approuver une série de règles spécifiques pour faire face à une alerte déclenchée dans un bureau de vote. Dans ce cas, le scrutin serait immédiatement interrompu et un contrôleur chargé de la régularité des élections activerait une caméra afin de documenter la procédure.

Les bulletins, les enveloppes et les autres documents électoraux seraient alors placés dans une enveloppe spéciale dite "d’urgence", fermée avec un adhésif et conservée par le secrétaire du bureau de vote. Le contrôleur serait, de son côté, responsable de l’urne verrouillée jusqu’à la reprise des opérations.

Un dispositif particulier est également prévu si une alerte survient pendant le dépouillement. Les enveloppes, les bulletins et les feuilles de comptage seraient rapidement regroupés à l’aide d’une nappe spécialement conçue, sur laquelle le décompte doit être effectué. L’objectif est de permettre l’évacuation et la sécurisation du matériel électoral dans les délais les plus courts.

La Commission électorale envisage par ailleurs des mesures adaptées aux soldats déployés sur le front. Ceux-ci pourraient être autorisés à voter en présentant leur plaque d’identité militaire, afin de faciliter leur participation au scrutin malgré les contraintes opérationnelles.

Ces préparatifs traduisent la volonté des autorités israéliennes d’anticiper un scénario dans lequel des tirs contre le territoire perturberaient à la fois l’ouverture des bureaux de vote et le comptage des suffrages.