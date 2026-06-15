Itamar Ben-Gvir : "L’accord de Trump ne nous engage pas"

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a fustigé l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, affirmant qu’il ne liait en rien Israël et qu’il ne répondait pas aux impératifs de sécurité de l’État hébreu.

« L’accord de Trump ne nous engage pas. Israël n’est pas subordonné aux États-Unis et nous sommes un État indépendant et souverain », a-t-il déclaré sur le réseau X.

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Tout en affirmant son attachement à l’alliance avec Washington, Ben-Gvir a insisté sur le fait que « l’État d’Israël n’est pas une république bananière ». Il a indiqué défendre cette position auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahou lors des discussions internes sur l’avenir du conflit.

Le chef du parti Otzma Yehudit (Force juive) estime que l’histoire a démontré les dangers des concessions faites sous pression internationale. Il cite notamment les accords d’Oslo, la guerre du Liban de 2006 et la politique de retenue menée face au Hamas à Gaza avant le 7 octobre.

Selon lui, Israël ne doit accepter aucun compromis sur ses objectifs militaires. « Nous ne sommes pas partenaires de cet accord qui ne garantit pas notre sécurité », a-t-il affirmé, appelant au démantèlement complet du Hezbollah et refusant tout retrait des zones conquises par Tsahal au Liban.

Ben-Gvir a également réclamé une doctrine de riposte immédiate contre toute attaque venue du Liban. Selon lui, chaque tir de drone, de missile ou de roquette contre Israël devrait entraîner une frappe israélienne sur la Dahiyeh, le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Concluant son message sur un ton particulièrement offensif, il a affirmé que le peuple juif ne devait plus jamais accepter de vivre sous la menace de ses ennemis, estimant que l’époque où « les Juifs encaissaient les coups sans réagir » était définitivement révolue.