Jérusalem : des dizaines d'orthodoxes bloquent la circulation

Des dizaines de manifestants orthodoxes ont bloqué dimanche la circulation près d’un point de contrôle au sud de Jérusalem pour protester contre l’arrestation d’un suspect impliqué dans les émeutes survenues cette semaine devant le domicile du juge de la Cour suprême israélienne, Noam Sohlberg.

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Selon la police, le suspect, âgé de 26 ans et originaire de Beit Shemesh, a été interpellé alors qu’il circulait près de Beitar Illit, en Judée-Samarie. Les forces de l’ordre affirment qu’il a tenté de s’enfermer dans son véhicule pour éviter son arrestation avant d’être appréhendé.

L’homme est soupçonné d’avoir participé aux violences commises mercredi devant la résidence du magistrat dans l’implantation d’Alon Shvut. Des manifestants avaient alors brisé des vitres et vandalisé les abords de la maison.

Au total, 65 personnes ont été arrêtées à la suite des incidents. Une partie des suspects avait initialement été placée en résidence surveillée, mais la police a obtenu en appel leur maintien en détention.

La nouvelle arrestation a provoqué de nouvelles manifestations. Les protestataires ont perturbé la circulation et affronté les forces de l’ordre, qui tentaient de dégager les axes routiers.

Vendredi soir déjà, des orthodoxes avaient tenté de forcer l’entrée d’un commissariat de Jérusalem pour dénoncer le maintien en détention des suspects. Des incidents similaires avaient également éclaté à Beit Shemesh, où des pierres avaient été lancées contre les policiers.

Les autorités poursuivent leurs investigations sur les violences visant le domicile du juge.