Naftali Bennett : « Un État ultra-orthodoxe et antisioniste a émergé sous nos yeux »

Le président du parti Ensemble, Naftali Bennett, a lancé une violente charge contre le gouvernement lors de la conférence Eli Hurwitz sur l’économie et la société organisée par l’Institut israélien de la démocratie.

« Concernant la relation de l’État avec la population haredi, Israël est sur une voie de suicide lent », a déclaré l’ancien Premier ministre.

Naftali Bennett a affirmé qu’au cours de la dernière décennie, un « État ultra-orthodoxe et antisioniste » s’était développé au sein même d’Israël.

« Depuis dix ans, et plus encore ces cinq dernières années, un État ultra-orthodoxe et antisioniste a émergé sous nos yeux, et nous le finançons nous-mêmes », a-t-il affirmé.

Selon lui, une part croissante de la jeunesse israélienne reçoit une éducation hostile aux valeurs sionistes.

« Un tiers des enfants juifs en Israël apprennent à l’école que Tsahal est une catastrophe et que le sionisme est une mauvaise chose », a-t-il ajouté.

L’ancien chef du gouvernement a également dénoncé le projet de loi sur les garderies actuellement examiné à la Knesset.

Le texte vise à étendre certaines aides à la garde d’enfants à des familles ultra-orthodoxes dont les pères ne travaillent pas et ne servent pas dans l’armée.

Naftali Bennett accuse la coalition de détourner des ressources destinées aux familles actives.

« La Knesset s’empresse de faire adopter une loi visant à transférer un budget déjà très limité des familles qui travaillent ou effectuent un service national vers des familles dont le père choisit de ne pas travailler et de ne pas servir », a-t-il déclaré.

Le dirigeant du parti Ensemble a qualifié cette initiative de « frénésie législative insensée » menée dans les derniers mois du gouvernement.

Il a promis que toutes les lois adoptées récemment par la coalition seraient annulées après les prochaines élections.

« Nous abrogerons toutes les lois du chaos, du pillage et de la division adoptées par ce gouvernement », a-t-il assuré.

Naftali Bennett a enfin appelé à la formation d’un « gouvernement sioniste sérieux et professionnel », estimant que la coalition actuelle gaspille son énergie sur des textes qui, selon lui, seront supprimés dès la prochaine législature.