Jérusalem : deux frères inculpés pour des contacts avec le renseignement iranien

Deux frères âgés d’une vingtaine d’années, résidents de Jérusalem, ont été inculpés lundi pour de graves infractions à la sécurité, liées à des contacts avec des agents du renseignement de Iran et à la transmission d’informations sensibles à l’ennemi, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal de district de Jérusalem.

D’après le parquet, l’un des suspects a entretenu des relations directes avec des éléments du renseignement iranien, avec l’aide de son frère. Les deux hommes ont agi sous directive iranienne et transmis diverses informations sécuritaires, tout en sachant qu’elles étaient destinées à des entités hostiles à Israël. Les faits reprochés incluent notamment le contact avec un agent étranger, la remise d’informations à l’ennemi — y compris en association — et la transmission de renseignements susceptibles de lui être utiles.

L’acte d’accusation précise que ces échanges ont été effectués en contrepartie d’une rémunération financière. Le dossier a été présenté par le parquet du district de Jérusalem, qui souligne la gravité des soupçons et les risques potentiels pour la sécurité de l’État.

Au regard de ces éléments, le ministère public a requis le placement en détention provisoire des deux frères jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire, invoquant la nature des faits et le danger qu’ils pourraient représenter s’ils étaient remis en liberté.

L’audience relative à la demande de détention doit se tenir dans les prochains jours devant le tribunal de district de Jérusalem. L’enquête se poursuit afin d’établir l’ampleur exacte des informations transmises, les circuits de contact utilisés et d’éventuelles implications supplémentaires.