Jérusalem : le gouvernement veut rebaptiser le musée Rockefeller au nom de Donald Trump

Le gouvernement israélien devrait approuver dimanche une proposition visant à associer le nom du président américain Donald Trump à l’un des sites archéologiques les plus emblématiques de Jérusalem. L’initiative, portée par le ministre du Patrimoine Amichaï Eliyahou, prévoit que le centre patrimonial et archéologique installé dans l’enceinte du musée Rockefeller soit renommé en hommage au président américain.

Situé face à l’angle nord-est des murailles de la Vieille Ville, près de la porte des Fleurs, le musée Rockefeller figure parmi les bâtiments les plus connus de Jérusalem. Édifié dans les années 1930 sous le mandat britannique grâce à une importante donation du philanthrope américain John D. Rockefeller, il abrite depuis près d’un siècle d’importantes collections archéologiques liées à l’histoire de la Terre d’Israël.

Selon les informations publiées par Israel Hayom, le texte définitif de la proposition a été transmis au secrétariat du gouvernement et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ministérielle.

Dans le cadre d’un projet visant à revitaliser le site, un comité interministériel a recommandé la création d’un centre éducatif, culturel et patrimonial géré par l’Autorité israélienne des antiquités. C’est cette nouvelle structure qui devrait porter le nom de Donald Trump, en reconnaissance de son "soutien exceptionnel" à Israël.

Le ministère de la Justice s’est penché sur les aspects juridiques du projet et a conclu qu’aucun élément ne s’opposait à cette initiative.