L’ancienne procureure militaire quitte l’hôpital après un mois et sera bientôt interrogée

Après près d’un mois d’hospitalisation, l’ancienne procureure générale militaire, Yifat Tomer-Yerushalmi, a été autorisée vendredi matin à quitter l’hôpital Ichilov de Tel Aviv. Elle devrait être convoquée dans les prochains jours par l’équipe spéciale de la police chargée d’enquêter sur des soupçons de fuites d’informations et d’autres infractions pénales graves.

Tomer-Yerushalmi avait été admise il y a environ un mois, après avoir été transportée depuis son domicile en état de faiblesse. Les médecins avaient alors découvert qu’elle avait ingéré une quantité importante de somnifères. Cette hospitalisation avait interrompu ses interrogatoires, et elle avait été placée en résidence surveillée sous supervision médicale.

La période de détention à domicile imposée par le tribunal a expiré il y a deux semaines. Compte tenu de son état de santé, la police n’avait pas demandé sa prolongation. Toutefois, selon des sources proches de l’enquête citées par i24NEWS, les investigations se sont poursuivies sans relâche, même en l’absence de sa participation active.

Selon ces sources, aucune étape essentielle de l’enquête n’a été retardée : “Aucune action nécessitant l’approbation d’un responsable n’est restée en suspens, le rythme de l’enquête n’a donc pas été affecté.” Les policiers entendent désormais reprendre les interrogatoires dès que l’état de l’ancienne magistrate militaire le permettra.