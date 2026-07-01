L'armée de l'air israélienne ouvre une unité dédiée aux jeunes femmes religieuses

L'armée israélienne a annoncé mercredi la création d'une nouvelle unité à caractère genré destinée aux jeunes femmes religieuses au sein de l'armée de l'air. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts menés ces dernières années pour élargir l'accès des femmes religieuses aux fonctions opérationnelles, tout en leur offrant un environnement compatible avec leurs convictions religieuses.

Cette nouvelle unité sera intégrée à une formation spéciale de l'armée de l'air dont la création avait été annoncée en février dernier par le commandant de la force aérienne. L'objectif est notamment d'accroître la présence féminine au sein de certaines fonctions opérationnelles, à la lumière des enseignements tirés de l'attaque du 7 octobre 2023

L'unité, dont les activités restent classifiées, sera composée de soldates ayant suivi une formation militaire de combattantes. Les recrues suivront un parcours spécifique comprenant un entraînement avancé, des exercices de navigation, des missions d'observation, une coopération avec les différentes escadrilles de l'armée de l'air ainsi que des formations spécialisées, avant d'intégrer les unités opérationnelles. L'ouverture de ce cursus est prévue pour novembre 2026.

Cette initiative s'ajoute aux unités similaires créées ces deux dernières années dans les forces de collecte du renseignement de combat, les salles d'opérations de la division de Gaza, du commandement central, du front nord ainsi que dans la marine israélienne.

Face à une demande croissante de service militaire opérationnel parmi les jeunes femmes issues du courant religieux sioniste, plusieurs organisations œuvrent à l'adaptation des cadres militaires à leurs besoins. Durant leur service, les recrues bénéficieront d'un encadrement assuré par des commandantes féminines ainsi que d'un accompagnement spirituel destiné à répondre aux questions liées à leur pratique religieuse.

Le rabbin Ehad Taharlev, directeur de l'institut "Maaminot Bemadim" (croyantes en uniforme) du réseau Or Torah Stone, qui œuvre à la création de ce type de structures, a salué cette décision. "Près de la moitié des diplômées de l'enseignement religieux choisissent aujourd'hui le service militaire plutôt que le service national. Elles votent avec leurs pieds, et nous devons donc les soutenir en créant des unités adaptées et un accompagnement spirituel approprié", a-t-il déclaré. Selon lui, d'autres unités de ce type pourraient voir le jour dans différentes branches de Tsahal dans les années à venir.