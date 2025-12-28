"L'État s'arrêtera" : les orthodoxes manifesteront aujourd'hui suite à l'arrestation de déserteurs

La faction de Jérusalem, courant orthodoxe, prévoit une vaste manifestation ce dimanche après-midi en réaction à l'arrestation de déserteurs orthodoxes. "Si vous arrêtez les étudiants de la Torah, l'État s'arrêtera aussi !", indique un communiqué.

Dans un message diffusé au nom du rabbin Azriel Auerbach, figure éminente de ce courant, il est précisé que "suite à l'arrestation d'étudiants de yeshiva et à leur incarcération dans une prison militaire pour le délit d'étude de la Torah, le rabbin Azriel Auerbach a ordonné qu'il était du devoir de descendre dans les rues de la ville pour protester avec force et vigueur contre la persécution des étudiants de la Torah en terre d'Israël et leur emprisonnement".

Le communiqué appelle les "masses de la maison d'Israël" à participer à une "manifestation massive et vigoureuse" cet après-midi entre 16h00 et 17h00. Les responsables des organisations d'entraide auraient entendu des déclarations virulentes de la part des grands rabbins concernant les récentes arrestations : "Il est impensable de rester silencieux face à la profanation du sacré lorsque des étudiants de yeshiva brillants sont jetés en prison comme de vulgaires criminels alors que leur seul crime est l'étude de la Torah. Et s'ils osent les arrêter, l'État s'arrêtera également".

Cette mobilisation intervient alors que le Conseil des grands rabbins de la Torah d'Agoudat Israël doit se réunir aujourd'hui même pour trancher sur la loi de conscription militaire. Agoudat Israël sera ainsi la première faction à prendre position sur cette question hautement sensible.

Étant donné qu'il s'agit du parti le plus intransigeant sur cette question, sa décision devrait déterminer le vote des autres formations orthodoxes à la Knesset, notamment le Shas et Degel HaTorah.

La question de l'exemption du service militaire pour les étudiants de yeshiva constitue depuis des décennies l'un des sujets les plus conflictuels de la société israélienne, opposant les communautés orthodoxes aux partisans d'un service universel.