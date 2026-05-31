L’ex-ministre Moshe Kahlon condamné

L’ancien ministre israélien des Finances Moshe Kahlon a été condamné dimanche pour des infractions liées aux obligations de déclaration sur les marchés financiers, dans le cadre d’un accord de plaider-coupable conclu avec le parquet.

Selon l’acte d’accusation présenté devant le tribunal de district de Tel-Aviv, les faits remontent à la période où Kahlon présidait le conseil d’administration de la société de crédit Unet Credit.

Le parquet affirme que l’ancien dirigeant avait été informé de « graves irrégularités » au sein de la succursale de Nazareth de l’entreprise, mais qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour transmettre l’ensemble des informations au conseil d’administration, comme l’exige la législation israélienne sur les valeurs mobilières.

D’après les autorités, le conseil n’a été informé de ces dysfonctionnements que cinq mois après que Moshe Kahlon en a eu connaissance. L’entreprise a ensuite rendu l’affaire publique, avant que l’ancien ministre ne quitte ses fonctions.

Dans le cadre de l’accord conclu avec la justice, Moshe Kahlon a été reconnu coupable d’infractions en matière de déclaration financière.

Le tribunal lui a infligé une peine de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 180.000 shekels, soit environ 64.000 dollars.

L’ancien chef du parti Koulanou et ex-député du Likoud se voit également interdire d’exercer toute fonction au sein d’une société cotée en bourse pendant une période de dix-huit mois.

Cette condamnation marque un nouveau revers pour l’une des figures les plus connues de la vie politique et économique israélienne de la dernière décennie.