L’interdiction d’accès au Mont du Temple de Nili Kupfer-Naouri annulée

L’interdiction d’accès au Mont du Temple visant l’activiste de droite et avocate Nili Kupfer-Naouri a été annulée après l’intervention du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Nili Kupfer-Naouri avait reçu un ordre administratif signé par le commandant du district de Jérusalem lui interdisant l’accès au site pendant deux mois, après avoir brandi un drapeau israélien lors des célébrations de la Journée de Jérusalem.

L’affaire a suscité la réaction d’Itamar Ben Gvir, qui a demandé des explications à la police israélienne.

Le ministre a rappelé que sa politique sur le Mont du Temple consistait à autoriser les visiteurs juifs à brandir des drapeaux israéliens sur le site, affirmant également que, sous son mandat, les Juifs avaient été autorisés à prier, chanter, danser et se prosterner dans l’enceinte du lieu saint.

La police a indiqué que vingt autres personnes juives ayant brandi des drapeaux israéliens ce jour-là n’avaient pas été éloignées du site.

Malgré cela, Nili Naouri et une autre personne avaient été visées par une mesure officielle d’éloignement.

À la suite de l’intervention du ministre, la mesure a finalement été annulée.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions récurrentes autour du statut du Mont du Temple, lieu particulièrement sensible pour les Israéliens et les Palestiniens.