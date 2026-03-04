"L’opération contre l’Iran était initialement prévue pour la mi-2026", affirme Israel Katz

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que l’opération militaire contre l’Iran, initialement prévue pour la mi-2026, avait été avancée à février en raison de développements récents et de nouvelles capacités de renseignement. Il s’exprimait lors d’une visite à la Direction du renseignement militaire de Tsahal, en pleine opération « Rugissement du Lion ».

« Une opération était prévue pour le milieu de l’année, mais il est apparu nécessaire d’avancer le calendrier à février », a déclaré Israël Katz aux officiers du renseignement. Il a évoqué des « développements et circonstances », notamment les semaines de manifestations anti-régime en Iran, ainsi que l’opportunité d’une coordination renforcée avec les États-Unis.

Le ministre a salué le travail des équipes du renseignement, soulignant des « progrès considérables, jour après jour et heure après heure », qui ont permis, selon lui, de préparer le terrain au « coup d’ouverture spectaculaire » de la campagne et à la suite des opérations.

Le chef du renseignement militaire, le général de division Shlomi Binder, a pour sa part indiqué que ses services travaillaient « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » pour fournir des alertes précoces et un appui opérationnel sur plusieurs fronts.

« Nous fournissons le renseignement nécessaire à la prise de décision et, surtout, le renseignement pour la victoire sur l’ennemi », a-t-il affirmé, précisant que des milliers de personnels sont mobilisés pour soutenir les opérations en cours contre l’Iran.