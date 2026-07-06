La Knesset approuve en première lecture une commission d'enquête politique sur le 7 octobre

La Knesset a adopté en première lecture, par 59 voix contre 0, un projet de loi très controversé visant à créer une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances ayant conduit à l'attaque du 7 octobre 2023.

Le texte, porté par le député du Likoud Ariel Kallner, prévoit que les membres de cette commission soient désignés par les responsables politiques, alors que le gouvernement actuellement au pouvoir était lui-même en fonction au moment de l'attaque du Hamas.

Les partis d'opposition ont boycotté le vote, dénonçant un dispositif qui permettrait à la coalition d'enquêter sur sa propre responsabilité. Ils réclament la mise en place d'une commission d'enquête d'État indépendante, dont les membres seraient désignés par le pouvoir judiciaire.

Selon le projet de loi, une majorité qualifiée de 80 députés sur 120 sera d'abord recherchée pour nommer les six membres de la commission et son président. En l'absence d'accord sous deux semaines, la coalition et l'opposition pourront chacune désigner trois membres, auxquels s'ajouteraient quatre représentants des familles endeuillées à titre consultatif.

Toutefois, le texte prévoit que la commission puisse commencer ses travaux dès que trois membres auront été nommés. Si l'opposition maintient son boycott, la commission pourrait donc fonctionner uniquement avec des membres désignés par la coalition.

Le projet doit désormais retourner devant la commission des Lois de la Knesset avant ses deuxième et troisième lectures, attendues la semaine prochaine, avant la dissolution du Parlement en vue des prochaines élections.

Le collectif October Council, qui rassemble des familles de victimes, des survivants et d'anciens otages, accuse le gouvernement de chercher à « s'exonérer de sa part de responsabilité dans le plus grand massacre du peuple juif depuis la Shoah » et estime que cette commission « n'a pas pour objectif de révéler la vérité, mais de l'enterrer ».