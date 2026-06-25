La marine israélienne et la marine allemande renforcent leur coopération

La marine israélienne a accueilli cette semaine un bâtiment de la marine allemande au port de Haïfa, dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays.

À cette occasion, les deux marines ont mené un exercice conjoint en mer (PASSEX), destiné à renforcer leur coordination opérationnelle, à échanger des connaissances et à approfondir leurs liens professionnels.

Des activités de travail communes ont également réuni les équipages israéliens et allemands.

Le commandant de la base navale de Haïfa, le contre-amiral Erez Ben Zion, s'est entretenu avec le commandant de la 4ᵉ escadre de frégates de la marine allemande, le capitaine Volker Kübsch, ainsi qu'avec le commandant du navire allemand, le commandant Rico Geisler.

Les discussions ont porté sur la poursuite de la coopération entre les deux marines et sur les moyens de renforcer davantage leurs relations opérationnelles.

Selon Tsahal, cette visite illustre l'étroite coopération entre les forces navales israélienne et allemande ainsi que leur engagement commun à développer leurs partenariats militaires.