La mère de Ran Gvili accompagnera Netanyahou aux États-Unis pour plaider le retour de son fils

La mère de Ran Gvili, dernier otage israélien décédé encore retenu à Gaza, accompagnera le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de son déplacement aux États-Unis, prévu le 28 décembre, à l’occasion d’une rencontre avec le président Donald Trump. Talik Gvili a annoncé cette décision dans une déclaration publique, affirmant vouloir « renforcer la détermination du Premier ministre » et veiller à ce que l’accord de cessez-le-feu à Gaza soit intégralement respecté.

Selon elle, aucune avancée vers la seconde phase de l’accord ne doit être envisagée tant que le Hamas n’aura pas honoré l’ensemble de ses engagements, « et avant tout celui de ramener Ran à la maison ». L’accord initial prévoyait la restitution de 48 otages. « Quarante-sept ont été remis. Mon Rani est le 48e », a-t-elle martelé, dénonçant toute tentative de poursuivre le processus « comme si de rien n’était » en cas de manquement.

La seconde phase de l’accord vise l’instauration de dispositifs de gouvernance et de sécurité à long terme dans la bande de Gaza. Talik Gvili soutient la position du Premier ministre consistant à suspendre cette étape tant que les obligations envers Israël ne sont pas remplies. « Si nous n’exigeons pas l’application complète de l’accord, nous risquons de perdre Rani à jamais », a-t-elle averti.

Ran Gvili, membre de l’unité de police Yamam, avait été assassiné le 7 octobre 2023 alors qu’il combattait les terroristes lors de l’attaque du Hamas. Son corps a ensuite été emmené à Gaza, où il serait détenu par le Jihad islamique Sa mère affirme que l’organisation sait où se trouve sa dépouille et refuse « que Gaza soit reconstruite pendant que Rani reste abandonné ».