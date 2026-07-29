La police israélienne mène un vaste exercice de sécurité dans le centre et le nord du pays

La police israélienne a annoncé le lancement d'un important exercice de préparation aux situations d'urgence dans le centre et le nord d'Israël.

L'entraînement, qui se déroulera au cours des prochaines heures, comprendra plusieurs scénarios complexes simulant notamment des attaques terroristes, des situations d'urgence civile et le déploiement massif de forces de sécurité.

La police prévient que la présence des forces de l'ordre sera particulièrement visible sur les principaux axes routiers et dans plusieurs secteurs du nord, de la région côtière et du centre du pays. Des hélicoptères, des véhicules de police et des services de secours participeront à l'exercice.

Des fermetures ponctuelles de routes et des modifications temporaires de la circulation pourraient être mises en place pendant la durée de l'opération.