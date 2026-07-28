Le frère de Ran Gvili devient officier de la police israélienne

Quelques semaines après le rapatriement du corps de son frère depuis Gaza, Omri Gvili a été nommé officier de la police israélienne lors d'une cérémonie marquée par un hommage à la mémoire des victimes du 7 octobre.

La police israélienne a nommé 185 nouveaux officiers à l'issue d'une cérémonie organisée lundi soir au Collège national de police de Beit Shemesh, en présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, du commissaire général Daniel Levi, de hauts responsables de la police et des familles des diplômés.

Parmi les nouveaux officiers figure Omri Gvili, frère du policier Ran Gvili, tué lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Son corps, retenu dans la bande de Gaza pendant près de trois ans, a été rapatrié en Israël au début du mois de juillet, faisant de lui le dernier otage récupéré par les autorités israéliennes.

Le cursus, destiné à former les futurs commandants de la police, comprend des enseignements en leadership, opérations, enquêtes et renseignement. Les élèves suivent également un programme consacré à l'héritage des membres des forces de sécurité tombés en service. Dans ce cadre, ils participent notamment à un voyage pédagogique en Pologne consacré à la Shoah. Cette promotion compte également 73 diplômés ayant obtenu une licence universitaire en études pluridisciplinaires en partenariat avec l'Université de Haïfa.

Lors de son discours, le commissaire général Daniel Levi a rendu un hommage appuyé à Omri Gvili. « Le grade n'est pas seulement un insigne sur l'épaule. C'est une responsabilité », a-t-il déclaré avant de s'adresser directement au jeune officier : « Tu portes l'héritage de ton frère dans les rangs de commandement de la police israélienne, sur tes épaules, dans ton cœur et dans chacune de tes décisions. »

Évoquant le 7 octobre, Daniel Levi a également salué les policiers qui furent parmi les premiers à affronter les terroristes, estimant qu'ils avaient constitué « la première ligne de défense » face à l'attaque.