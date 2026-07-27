La police recherche une mère soupçonnée d’avoir enlevé ses deux enfants à Jérusalem

Les enquêteurs du district de Jérusalem recherchent Alia Joy Hirschberg, ainsi que ses enfants Tala Reisel, âgée de 3 ans, et Natan Yaakov Verona, âgé d’un an.

Selon les informations communiquées par la police et rapportées par Ynet, la jeune femme aurait quitté le domicile avec ses enfants au cours d’un conflit avec leur père, avant de disparaître dans un lieu inconnu.

Un enquêteur privé engagé pour les retrouver aurait ensuite obtenu des éléments laissant penser que la mère et les deux enfants se trouvent à Jérusalem. Une plainte a alors été déposée auprès de la police israélienne, qui a ouvert des recherches.

Les autorités précisent que les trois personnes sont entrées en Israël en août 2025 et n’ont plus été localisées depuis. L’enquête est menée par le commissariat de Lev Habira, dans le district de Jérusalem.

La police soupçonne la mère d’avoir enlevé ses enfants et estime qu’ils pourraient toujours se trouver dans la région de Jérusalem.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le 100 ou l’unité chargée de l’enquête au 02-5391550.