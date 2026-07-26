Des dizaines de suspects arrêtés en Judée-Samarie lors d'une vaste opération antiterroriste

Selon les autorités israéliennes, des dizaines de suspects ont été arrêtés.

D'après Israel National News, l'opération, conduite sous la direction du commandant des gardes-frontières en Judée-Samarie, Niso Guetta, et coordonnée avec le Shin Bet, a mobilisé plusieurs centaines d'agents ainsi que des unités spécialisées, dont les forces infiltrées Mista'arvim, les démineurs et les services de renseignement.

Les forces de sécurité ont procédé à l'interpellation de plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes, d'incitation au terrorisme, de jets de pierres ou de participation à des émeutes.

Parallèlement aux arrestations, les gardes-frontières ont renforcé leur présence autour des localités israéliennes et sur les principaux axes routiers afin d'assurer leur protection et de pouvoir intervenir rapidement en cas d'incident.

« Notre mission est claire : atteindre chaque terroriste, chaque personne recherchée et tous ceux qui cherchent à nuire aux citoyens de l'État d'Israël », a déclaré Niso Guetta, assurant que les opérations se poursuivraient « jour et nuit », en coordination avec Tsahal, la police israélienne et le Shin Bet.