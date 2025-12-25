Le cabinet de sécurité va réexaminer la question de la restitution des dépouilles de terroristes israéliens

Le cabinet politique et de sécurité israélien s'apprête à réexaminer la question de la restitution des dépouilles de terroristes citoyens israéliens à leurs familles, selon une information révélée jeudi matin par la chaîne en hébreu d'i24NEWS. Cette décision intervient après qu'il avait été précédemment établi que tant que des otages restaient à Gaza, les corps ne seraient pas restitués afin de conserver une monnaie d'échange pour d'éventuelles négociations.

Maintenant que tous les otages ont été libérés de Gaza, à l'exception de Ran Gvili, le cabinet va débattre de la restitution des dépouilles détenues par Israël et non rendues aux familles. Cette politique avait été adoptée en septembre 2024, malgré l'opposition de certaines autorités sécuritaires.

Dans sa réponse à une requête déposée devant la Cour suprême par la famille du terroriste Rami Nasrallah Natour de Qalansawe, auteur de l'attentat au camion-bélier à Glilot en octobre 2024, l'État a indiqué que la position des hauts responsables politiques restait inchangée concernant la non-restitution des corps de terroristes israéliens avant le retour de tous les otages. Toutefois, l'État a précisé que cette politique était réexaminée périodiquement et devrait faire l'objet d'une nouvelle discussion au cabinet prochainement.

Bien que la famille ait affirmé qu'il s'agissait d'un accident de la route, le Shin Bet a établi que Rami Nasrallah Natour avait délibérément percuté les piétons dans un acte terroriste. Betzalel Karmi, résident de Rishon LeZion, a été tué et 40 autres civils ont été blessés à divers degrés.

L'enquête a révélé qu'après avoir déchargé sa cargaison du camion, le terroriste n'avait aucune raison de se trouver à l'endroit où il a percuté les civils. De plus, l'autopsie a démontré qu'aucune pathologie médicale ne pouvait expliquer une perte de conscience ou de contrôle du véhicule. Les images de vidéosurveillance montrent également que le terroriste avait ralenti à un rond-point et permis à des piétons de traverser avant de foncer sur la foule à l'arrêt de bus. L'enquête a également établi que Rami Nasrallah Natour s'était radicalisé dans les semaines précédant l'attentat.