Le chef d’état-major : l’armée "surveille étroitement" l’Iran et se tient prête à "répondre avec force"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé que l’armée israélienne se tient prête à « répondre avec force » à toute tentative iranienne de viser Israël, dans un contexte de fortes tensions dans le Golfe.

S’exprimant lors d’une cérémonie de passation de commandement de l’armée de l’air sur la base de Tel Nof, il a souligné le niveau élevé de préparation des forces israéliennes. « Nos forces sont déployées sur tous les fronts, engagées dans les combats et en état de préparation immédiate pour tout scénario — proche comme lointain », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a insisté sur la vigilance constante de l’armée face aux développements régionaux. « Tsahal, dans l’ensemble de ses systèmes, maintient un haut niveau de préparation », a-t-il ajouté, évoquant une mobilisation à la fois défensive et dissuasive.