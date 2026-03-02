Le chef d’état-major : "Le Hezbollah subira un coup très sévère"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé lundi que la campagne militaire en cours ne prendra fin que lorsque « non seulement l’Iran aura été frappé, mais que le Hezbollah aura lui aussi subi un coup très sévère ». Cette déclaration a été faite lors d’un briefing aux commandants de divisions déployés le long de la frontière nord.

Au cours d’une évaluation de la situation tenue au commandement Nord, en présence notamment du général Rafi Milo, commandant de la région septentrionale, et de plusieurs chefs de divisions, Eyal Zamir a approuvé de nouveaux plans offensifs pour la poursuite des opérations. Il a ordonné de renforcer simultanément les dispositifs offensifs et défensifs dans la zone.

« Notre effort principal vise l’Iran. Nous agissons avec puissance contre le régime terroriste, dans une coopération sans précédent avec l’armée des États-Unis », a-t-il déclaré. Après l'attaque du Hezbollah, il a indiqué avoir donné instruction d’intensifier également les frappes contre l’organisation terroriste chiite libanaise. Selon lui, l’armée israélienne est préparée à intervenir sur plusieurs théâtres d’opérations à la fois.

Le chef d’état-major a souligné que le gouvernement et l’armée libanais avaient été avertis à plusieurs reprises de la nécessité de désarmer le Hezbollah, sans résultat. « Nous saurons nous défendre par nous-mêmes », a-t-il assuré, ajoutant que Tsahal ne mettra pas un terme à la campagne tant que la menace en provenance du Liban ne sera pas écartée.

S’adressant aux habitants du nord d’Israël, Eyal Zamir a affirmé que l’armée contrôle l’espace aérien libanais et demeure en première ligne. « Tsahal défend les localités en première ligne et frappe pour éliminer les menaces. La protection des résidents est notre priorité absolue — il n’y aura plus d’évacuation de localités en Israël », a-t-il conclu, promettant de détruire toute menace identifiée.