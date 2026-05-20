Le chef d’état-major : Tsahal est "en état d’alerte maximale" face aux prochaines étapes de la guerre

Le chef d’état-major israélien Eyal Zamir a affirmé mercredi que Tsahal se trouvait « en état d’alerte maximale et prêt à toute évolution », lors d’une réunion opérationnelle exceptionnelle avec l’ensemble des commandants de division de l’armée israélienne.

Dans un contexte de tensions régionales persistantes et de poursuite des combats sur plusieurs fronts, le général Eyal Zamir a assuré que l’armée israélienne continuerait d’agir « avec initiative, détermination et persévérance » afin de « façonner la réalité sécuritaire ».

« Dans tous les secteurs de combat, nous éliminons les menaces et approfondissons les frappes », a déclaré le chef d’état-major, laissant entendre que de nouvelles opérations militaires étaient envisagées dans les prochaines semaines.

Le général israélien a également évoqué l’ensemble du théâtre régional, affirmant que Tsahal avait « frappé et affaibli de manière systématique et puissante l’Iran ainsi que tout l’axe régional qui l’entoure ». « Nous continuerons à combattre aussi longtemps que nécessaire, sur des fronts proches comme éloignés », a-t-il ajouté.

Au-delà des questions opérationnelles, Eyal Zamir a aussi abordé la crise des effectifs militaires et le poids croissant supporté par les réservistes, dans un contexte de débat politique autour de la loi sur la conscription.

« Pour remplir toutes nos missions et réduire la charge insupportable pesant sur les réservistes, nous devons élargir le cercle des personnes mobilisées », a-t-il déclaré devant les commandants. Selon lui, cette question est « essentielle et critique pour les capacités opérationnelles de Tsahal ».

Le chef d’état-major a enfin salué les commandants de division, qu’il a qualifiés de « génération unique dans l’histoire de Tsahal et de l’État d’Israël », tout en appelant au maintien « d’un haut niveau de valeurs, de professionnalisme et de discipline opérationnelle » malgré la durée du conflit.