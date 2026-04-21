Le chef du Mossad révèle la mort à l’étranger d’un agent ayant contribué à la guerre contre l’Iran

Le directeur du Mossad, David Barnea, a révélé mardi qu’un agent du service de renseignements, identifié uniquement par l’initiale M., est mort hors d’Israël alors qu’il accomplissait une mission. Selon lui, cet homme a joué un rôle important dans les opérations menées contre l’Iran et dans le succès de la récente campagne israélienne.

S’exprimant lors de la cérémonie commémorative dédiée aux membres du Mossad tombés en service, David Barnea a déclaré qu’"il n’existe pas de jour plus difficile dans l’année" que Yom HaZikaron. Il a insisté sur la continuité historique de la mission de défense d’Israël, depuis les premiers défenseurs du Yichouv avant la création de l’État jusqu’aux forces engagées depuis le 7 octobre.

Le chef du renseignement extérieur israélien a indiqué que, durant l’opération Rugissement du Lion, ses pensées s’étaient tournées vers cet agent disparu. "Les opérations qu’il a dirigées combinaient créativité, ruse et technologies de pointe, et ont influencé de manière significative le succès de la campagne contre l’Iran", a-t-il affirmé, sans donner davantage de précisions sur la nature de ces missions.

M. aurait trouvé la mort en mai 2023 lors d’une sortie en bateau en Italie aux côtés de deux responsables du renseignement italien. Ancien agent récemment retraité du Mossad, il aurait continué à participer ponctuellement à certaines opérations. Son décès avait alors été présenté par les médias italiens comme un tragique accident de navigation. Il aurait ensuite été enterré au cimetière d’Ashkelon.

David Barnea a conclu en estimant que les guerres traversées par Israël depuis 78 ans démontrent qu’"une force de défense israélienne déterminée et puissante" demeure la seule garantie de l’existence du pays. Il a salué le dévouement, l’héroïsme et le sacrifice des disparus, grâce auxquels, selon lui, "le peuple d’Israël vit et perdure".