Le conseil régional de Binyamin a annoncé avec une « profonde tristesse » la mort au combat du major réserviste Itamar Sapir, 27 ans, tué lors d’opérations menées dans le sud du Liban.

Originaire de la localité d’Eli, en Samarie, Itamar Sapir avait grandi au sein des institutions éducatives de Binyamin avant d’étudier à la yeshiva Neve Shmuel, à Efrat. Marié à Royi, le couple avait d’abord vécu à Raanana avant de s’installer à Ariel, où ils élevaient leur fils aîné Maayan, âgé d’un an et demi.

Engagé en 2019 dans l’unité d’élite Maglan de Tsahal, il avait quitté l’armée après avoir occupé le poste de commandant de compagnie au sein de l’unité. Il servait ensuite comme commandant de compagnie dans le bataillon de réserve de Maglan.

« C’était l’homme le plus droit que je connaissais », témoigne son ami d’enfance Meir. « Un ami joyeux, déterminé, issu d’une famille extraordinaire. Lorsqu’il voulait atteindre un objectif, il s’y consacrait entièrement. »

Itamar Sapir est le 63e habitant du conseil régional de Binyamin tombé depuis le début de la guerre. Il laisse derrière lui son épouse Royi, son jeune fils Maayan, ses parents Yehuda et Rivki, ainsi que ses frères Tal, Erez et Yossef.

Le président du conseil régional de Binyamin, Israel Ganz, a rendu hommage à « une génération remarquable de combattants ». « Une génération qui construit un foyer, élève des enfants, aime la vie et, dans le même temps, se présente sans hésitation pour défendre l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

« La communauté d’Eli envoie ses fils au front avec foi, responsabilité et un dévouement sans limite. Malheureusement, cette fois-ci, l’un de ses fils n’est pas revenu », a-t-il ajouté.

Les funérailles d’Itamar Sapir se tiendront mercredi matin à Raanana.