Le gouvernement débloque 230 millions de shekels pour renforcer l'identité juive des jeunes Israéliens

Le gouvernement israélien a approuvé une enveloppe de 230 millions de shekels, soit environ 67 millions d'euros, destinée à financer des programmes de renforcement de l'identité juive auprès des jeunes. Cette initiative a été présentée par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et la ministre des Implantations et des Missions nationales Orit Strock, tous deux membres du parti Sionisme religieux.

Selon les deux ministres, la Direction de l'identité juive, rattachée au ministère des Implantations, constate depuis plusieurs années une hausse de la demande pour ce type d'activités, particulièrement depuis l'attaque du 7 octobre. Les jeunes achevant leur service militaire ainsi que les étudiants seraient notamment de plus en plus nombreux à vouloir participer à des programmes consacrés à la vie spirituelle, à la tradition et à l'identité juive.

La Direction affirme avoir déjà doublé le volume de ses activités ces dernières années. Les nouveaux crédits doivent lui permettre d'élargir encore son action et de toucher à terme 10 % des étudiants en Israël, ainsi qu'une proportion similaire de jeunes ne suivant pas d'études supérieures.

Betsalel Smotrich et Orit Strock estiment que le renforcement de l'identité juive répond désormais à un besoin public croissant et relève de la responsabilité de l'État, au même titre que le développement de la résilience nationale et sociale.

"Investir dans l'identité et l'héritage de la jeune génération est le moyen d'assurer la victoire spirituelle du peuple d'Israël", a déclaré Betsalel Smotrich, ajoutant qu'il s'agissait d'une "part indissociable de notre responsabilité en tant qu'État".