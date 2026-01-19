Le PDG d’Israel Aerospace Industries dément toute pénurie d’intercepteurs Arrow 3

Le directeur général d’Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy, a démenti lundi toute pénurie d’intercepteurs du système antimissile Arrow 3, assurant que l’État hébreu dispose de capacités suffisantes pour faire face aux menaces actuelles.

S’exprimant sur les ondes de la radio publique Kan Reshet Bet, Boaz Levy a affirmé que les informations évoquant un manque d’intercepteurs étaient infondées. "Le nombre d’intercepteurs dont nous disposons aujourd’hui est suffisant pour résister à des attaques. Nous avons des stocks adéquats pour défendre l’État d’Israël et une réponse opérationnelle à chaque menace", a-t-il déclaré.

Le dirigeant d’IAI a également souligné que l’entreprise avait surmonté les difficultés liées aux embargos sur les armes imposés par plusieurs pays à Israël. Selon lui, ces contraintes ont conduit à une relocalisation stratégique de la production. "Nous produisons désormais localement, nous comblons les lacunes et poursuivons la fabrication sans interruption", a-t-il expliqué.

Boaz Levy a précisé que le rythme de production avait été fortement accéléré. Les usines du groupe fonctionnent désormais en continu, avec trois équipes par jour, et l’ensemble des lignes de production affiche des volumes nettement supérieurs à ceux des années précédentes.

Enfin, le patron d’IAI a assuré qu’aucun obstacle ne freine aujourd’hui une éventuelle augmentation supplémentaire des capacités industrielles, laissant entendre qu’Israël est en mesure d’adapter rapidement sa production de systèmes de défense en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.